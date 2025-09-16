99.1% هندسة بترول السويس و97.5% هندسة أسيوط بتنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي 5 سنوات لعام 2025 كالتالي:
هندسة بترول و تعدين السويس 99.17
هندسة حلوان 98.70
كلية الهندسة جامعة دمنهور 98.56
هندسة حلوان بالمطرية 98.40
هندسة القاهرة 98.40
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 98.40
هندسة السويس 98.30
هندسة بنها بشبرا 98.30
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.20
هندسة عين شمس 98.10
هندسة الفيوم 98.05
هندسة كفر الشيخ 98.00
هندسة بنها 97.90
هندسة الزقازيق 97.89
هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.83
هندسة بور سعيد 97.83
هندسة طنطا 97.80
هندسة الإسكندرية 97.80
هندسة جنوب الوادي 97.78
هندسة الطاقة أسوان 97.70
هندسة المنصورة 97.70
هندسة دمياط 97.65
هندسة أسوان 97.60
هندسة المنيا 97.60
هندسة بني سويف 97.60
هندسة الوادي الجديد 97.55
هندسة سوهاج 97.50
هندسة أسيوط 97.50
تربية حلوان 97.36
تربية السويس 97.30
تربية المنيا 97.11
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 96.90
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 96.40
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.25
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.10
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 96.00
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 95.78
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 95.78
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 95.65
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 95.65
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.60
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 95.58
فنون جميلة (عمارة) حلوان 95.50
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 95.44
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 95.10
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 95.00
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 95.00
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 95.00
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 94.90
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 94.78
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 94.70
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 94.70
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 94.67
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 94.65
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 94.50
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 94.50
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 94.50
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 94.40
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 94.30
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 94.15
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 94.00
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 93.95
فنون تطبيقية طنطا 93.90
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 93.80
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 93.72
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 93.70
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 93.65
تربية نوعية طنطا 93.61
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 93.56
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 93.40
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 93.33
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 93.31
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 93.15
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 92.90
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.70
تربية نوعية جنوب الوادي 92.56
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 92.56
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.28
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 91.78
فنون جميلة (عمارة) المنيا 91.72
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 91.70
تربية نوعية عين شمس 91.50
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 91.33
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 90.45
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 89.80
تربية نوعية كفر الشيخ 89.52
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 88.89
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 88.30
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 88.00
تربية نوعية بنها 87.78
تربية نوعية بور سعيد 87.40
تربية نوعية أسوان 87.33
تربية نوعية المنوفية بأشمون 87.30
تربية نوعية المنصورة 87.10
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 86.14
تربية نوعية سوهاج 86.06
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 85.89
تربية نوعية الزقازيق 85.60
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 85.11
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 85.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 85.00
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 85.00
فنون تطبيقية بنها 85.00
تربية نوعية المنيا 84.30
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 84.11
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 83.90
تربية نوعية دمياط 83.89
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 83.85
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 83.83
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 83.80
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 83.39
آثار الأقصر 82.33
فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 82.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 81.89
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 81.11
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 81.05
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 81.00
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 80.50
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 80.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 79.28
أقتصاد منزلى حلوان 77.65
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 77.22
آثار جنوب الوادي 76.44
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 75.00
المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 73.09
المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 72.06
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 71.60
