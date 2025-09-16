تجارة أسوان في الصدارة.. نتيجة تنسيق الثانوية التجارية 5 سنوات 2025
كتب- عمر صبري:
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2025 كالتالي:
تجارة أسوان 97.20
تجارة جنوب الوادي 97.00
تجارة السويس 96.80
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 96.60
تجارة انتساب موجه أسوان 96.60
تجارة انتساب موجه السويس 96.60
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.20
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96.00
تجارة سوهاج 95.80
تجارة بني سويف 95.77
تجارة عين شمس 95.60
تجارة أسيوط 95.60
تجارة انتساب موجه سوهاج 95.55
تجارة انتساب موجه بني سويف 95.55
تجارة انتساب موجه عين شمس 95.44
تجارة انتساب موجه أسيوط 95.20
تجارة طنطا 95.20
تجارة بور سعيد 95.10
تجارة بنها 95.00
تجارة انتساب موجه بور سعيد 94.90
تجارة انتساب موجه بنها 94.80
تجارة المنوفية بشبين الكوم 94.66
تجارة انتساب موجه طنطا 94.66
تجارة و إدارة أعمال حلوان 94.50
تجارة الإسكندرية 94.50
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.44
تجارة الزقازيق 94.40
تجارة القاهرة 94.22
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.22
تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.22
تجارة العريش 94.22
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 94.11
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 94.10
تجارة المنصورة 94.00
تجارة انتساب موجه القاهرة 94.00
تربية حلوان 93.90
تجارة مدينة السادات 93.80
تجارة دمنهور 93.80
تجارة انتساب موجه العريش 93.80
تجارة كفر الشيخ 93.78
تجارة دمياط 93.77
تجارة انتساب موجه المنصورة 93.77
تجارة انتساب موجه دمنهور 93.72
تجارة انتساب موجه دمياط 93.71
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.70
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 93.66
تربية نوعية دمياط 93.40
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 93.33
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 92.80
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 92.60
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.40
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 91.94
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 91.89
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 90.30
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 89.22
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 88.39
المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 88.20
العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 88.11
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 87.83
حقوق الفيوم 87.83
حقوق المنيا 87.44
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 87.20
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 87.11
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 86.80
حقوق القاهرة 86.72
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 86.61
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 86.28
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 86.11
حقوق انتساب موجه القاهرة 86.00
العالي سياحة وفنادق الغردقة 85.89
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 85.80
حقوق سوهاج 85.72
المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 85.50
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 85.28
حقوق انتساب موجه سوهاج 85.06
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 85.00
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 85.00
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 85.00
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 84.28
التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 84.11
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 83.89
دراسات نوعيه العريش 83.67
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 83.60
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 83.30
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 83.00
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 82.89
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 82.33
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 82.06
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 82.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 82.00
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 81.84
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 81.67
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 81.61
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 81.55
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 81.22
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 80.83
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 80.11
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 79.66
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 79.33
حقوق جنوب الوادي 78.83
حقوق كفرالشيخ 78.83
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 77.94
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 77.67
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 77.44
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 77.06
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 76.33
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 75.78
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 75.17
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 75.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 75.00
معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 73.78
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 72.56
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 72.15
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 70.28
