خلال ساعات.. الإعلان رسميًا عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

01:43 م الخميس 07 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات

كتب- عمر صبري:

يجتمع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية في اجتماع مشترك، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، بمقر الجامعة الألمانية في القاهرة.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الاجتماع عقب الساعة الرابعة عصرًا وعلى رأسها الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2025 -2026.

في سياق متصل، تواصل معامل الحاسبات الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يُسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

ويمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي اضغط هنا.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
