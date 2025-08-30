تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ذلك سيكون عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025-2026.

وأكدت الوزارة، ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم الكشف عنه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.

