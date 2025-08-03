لطلاب الثانوية نظام قديم.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أدبي
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نظام قديم بتنسيق المرحلة الأولى 2025 كالتالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348
تجارة وإدارة أعمال حلوان 278.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 275.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 274
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 273.5
حقوق بور سعيد 270.5
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