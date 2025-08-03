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لطلاب الثانوية نظام قديم.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أدبي

01:46 م الأحد 03 أغسطس 2025

تنسيق المرحلة الأولى أدبي

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كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نظام قديم بتنسيق المرحلة الأولى 2025 كالتالي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348

تجارة وإدارة أعمال حلوان 278.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 275.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 274

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 273.5

حقوق بور سعيد 270.5

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تنسيق المرحلة الأولى أدبي وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية
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