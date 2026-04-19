سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

11:11 ص 19/04/2026 تعديل في 11:13 ص

واصل سعر الدولار الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و12 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض الدولار؟

قلص الجنيه خسائره بنحو 50% مقابل الدولار خلال آخر أسبوعين بدعم عودة تدفقات المستثمرين الأجانب مع قرب وقف الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

بنك مصر:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

بنك القاهرة:

51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك الإسكندرية:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

البنك التجاري الدولي CIB

51.61 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

