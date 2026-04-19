سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
واصل سعر الدولار الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و12 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 19-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض الدولار؟
قلص الجنيه خسائره بنحو 50% مقابل الدولار خلال آخر أسبوعين بدعم عودة تدفقات المستثمرين الأجانب مع قرب وقف الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
محافظ البنك المركزي: الجنيه استرد 50% من قيمته خلال الصراع الإيراني بدعم مرونة سعر الصرف
البنك الأهلي المصري:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
بنك مصر:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
بنك القاهرة:
51.66 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.
بنك الإسكندرية:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.
البنك التجاري الدولي CIB
51.61 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.