إعلان

ضبط 5 قضايا تهريب و1190 مخالفة مرورية و274 حكمًا خلال يوم واحد

كتب : علاء عمران

11:54 ص 19/04/2026 تعديل في 11:57 ص

ضبط 5 قضايا تهريب و1190 مخالفة مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج على القانون.

ضبط قضايا تهريب وتنفيذ أحكام وآلاف المخالفات

ففي قطاع أمن المنافذ، أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا لتهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب ضبط قضية تتعلق بتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

كما تم ضبط 42 قضية في مجال الأمن العام، و1190 مخالفة مرورية متنوعة، فضلًا عن تنفيذ 274 حكمًا قضائيًا، وضبط قضيتين في مجال الهجرة غير الشرعية.

أمن المنافذ والأمن الاقتصادي في مواجهة الجريمة

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن الاقتصادي جهوده المكثفة، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 5800 قضية في عدة مجالات.

ففي قطاع النقل والمواصلات، تم ضبط 1317 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، شملت مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على انتظام العمل بالمرفق.

ضبط تهريب ومخالفات وتنفيذ أحكام قضائية

كما تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 3985 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، فيما أسفرت جهود مباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 473 قضية في مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، إلى جانب التحريات المالية.

وفي مجال التعمير والمجتمعات الجديدة، تم ضبط 74 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحال دون ترخيص، فضلًا عن تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة على كافة منافذ ومحافظات الجمهورية، لتعزيز السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أمن المنافذ الأمن الاقتصادي

إعلان

