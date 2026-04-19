عادت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى "التوقف التام" مجددا بعد تعرّض سفينتين لهجمات يوم السبت، مما دفع أغلب السفن المتواجدة في المنطقة إلى التراجع نحو عمق الخليج العربي أو الاتجاه لمناطق أكثر أمانا في خليج عمان، وفقا لبيانات "مارين ترافيك".

استهداف السفن وزوارق إيرانية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن زوارق حربية إيرانية أطلقت النار على ناقلة أثناء عبورها الممر المائي، فيما تعرّضت سفينة ثانية لإصابة بـ "مقذوف مجهول".

من جانبها، أعلنت نيودلهي، أن سفينتين ترفعان العلم الهندي كانتا طرفا في هذه الحوادث، مما دفع الخارجية الهندية لاستدعاء السفير الإيراني لتقديم احتجاج رسمي، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تهديدات الحرس الثوري

وفي تصعيد ميداني، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق مجدد، محذّرا من أن "الاقتراب من مضيق هرمز سيعد تعاونا مع العدو، وسيتم استهداف أي سفينة مخالفة"، وهو ما يضع الملاحة الدولية أمام منعطف خطير رغم محاولات التهدئة الدبلوماسية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الموقف الجوهري لبلاده قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على أن طهران "لم تبدأ" أي حروب أو نزاعات تاريخيا.