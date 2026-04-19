بالفيديو.. حريق هائل يلتهم قرية كاملة في ماليزيا ودمار نحو ألف منزل

كتب : وكالات

11:56 ص 19/04/2026

حريق - ارشيفية

ارتفع عدد المتضررين في قرية كامبونج باهاجيا الماليزية إلى أكثر من 9,000 شخص، بعدما اندلع حريق ضخم في وقت مبكر من صباح اليوم دمّر نحو 1,000 منزل مبني على أعمدة في القرية المائية دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن رئيس شرطة المنطقة جورج عبد ركمان، قوله إن الشرطة تلقت بلاغًا عن الحريق عند الساعة 1:30 صباحًا، وتم إعلان المنطقة منطقة كوارث بحلول الساعة 4:00 صباحًا.

وأضاف: "تضم المنطقة نحو 1,200 منزل، تأثر منها قرابة 1,000 منزل، ويشمل ذلك 9,007 من السكان".

وأشار إلى أنه "لحسن الحظ، تمت السيطرة على الحريق من قبل إدارة الإطفاء والإنقاذ".

وأوضح، أن السلطات تنسّق حاليًا تسجيل المتضررين تمهيدًا لإجلائهم وتوزيع المساعدات عليهم.

كما نفى رئيس الشرطة، الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وقوع وفيات، قائلًا: "هناك ادعاءات بوقوع قتلى، لكن حتى الآن لم أتلق أي تقارير عن خسائر في الأرواح. الإصابات حدثت على الأرجح أثناء محاولة السكان إنقاذ ممتلكاتهم أو مساعدة الآخرين".

قرية كامبونج باهاجيا حريق هائل عمليات إجلاء

