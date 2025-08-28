إعلان

خفض تنسيق مدارس التعليم الفني بالقاهرة.. صور

03:45 م الخميس 28 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (صناعي، تجاري، فندقي، زراعي) للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بالمدارس التي يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكدت همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

10007914561000791453

اقرأ أيضًا:

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص‎

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم صابر مدارس التعليم الفني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026