كتب – عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، وذلك اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى الاثنين 1 سبتمبر 2025، عبر المكتب الرئيسي بالقاهرة وفروعه في الإسكندرية وأسيوط.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالتسهيلات المقررة سنويًا، وتشمل:

جامعة الإسكندرية: مقر استقبال الأوراق بالمدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة طلاب الإسكندرية ومحافظات إقليم الوجه البحري.

جامعة أسيوط: مقر استلام الأوراق بالمبنى القديم لإدارة الجامعة بالوليدية، لخدمة طلاب أسيوط ومحافظات إقليم الوجه القبلي.

المكتب الرئيسي بالقاهرة: مقره بمركز التعليم المدمج – جامعة القاهرة – المدينة الجامعية للبنين – بين السرايات – الجيزة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية من دول ليبيا، الصومال، جيبوتي، يتم قبول أوراقهم حصريًا بالمكتب الرئيسي بالقاهرة.

كما أشارت إلى أن سداد رسوم استمارات تنسيق الشهادات المعادلة يتم حصريًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني: اضغط هنا من خلال قنوات الدفع الإلكتروني سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

اقرأ أيضاً:

"تعليم الجيزة" ترد على "الشائعات المثارة" بشأن البكالوريا المصرية

التقديم في هذا الموعد.. شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025