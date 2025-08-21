تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برامج الساعات المعتمدة بـ "ألسن عين شمس"

كتب - عمر صبري:

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس لقاءً تعريفيًا لبرامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، بحضور طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق، حيث استعرضت الكلية مميزاتها الأكاديمية وفرص التدريب الدولي.

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية الفعالية، مؤكدة أن كلية الألسن منذ تأسيسها على يد رفاعة الطهطاوي بالقرن التاسع عشر، تواصل دورها الريادي في تعليم اللغات ونقل العلوم والثقافات بين الشعوب، واليوم تقدم برامج حديثة تواكب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وحصل 14 برنامجًا على اعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مع إتاحة فرص التبادل الطلابي والدراسات العليا.

جهود الدعم الأكاديمي

أوضحت الدكتورة هالة سيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، دور وحدات الدعم الطلابي والإرشاد الأكاديمي ووحدة التعليم الإلكتروني، لتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

سمات برامج الساعات المعتمدة

ذكرت الدكتورة ياسمين محمود، منسق عام البرامج، أن البرامج تتميز ببنية تحتية حديثة، تشمل قاعات مجهزة ومعامل صوتيات وحاسب آلي، وقاعات اختبارات إلكترونية، ومشاركة خبراء أجانب، وفرص تدريب في مقر الأمم المتحدة.

أبرز برامج الترجمة المتخصصة

الإنجليزية: إعداد مترجمين محترفين مع فرص تدريب متميزة في الأمم المتحدة.

الفرنسية: مقررات عملية وفرص تدريب بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية.

الإيطالية: مشاركة خبراء إيطاليين وفرص تدريب دولية مع جامعات مرموقة.

الروسية: تدريب عملي، وفرص عمل في مشاريع كبرى مثل محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية.

الإسبانية: تعزيز مهارات اللغة والتواصل مع العالم الناطق بالإسبانية، وفرص تبادل طلابي مع جامعات إسبانية.

الألمانية: مقررات متخصصة، تعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD ومعهد جوته.

الصينية: تدريس على يد ناطقين أصليين، ومعسكرات تعليمية بالصين بالتعاون مع معهد كونفوشيوس.

وعقب اللقاء العام، عقدت جلسات تعريفية خاصة بكل برنامج لطلاب التقديم المبكر للتعرف على نظام الدراسة والتفاصيل العملية.

وتبدأ الكلية استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالبرامج الجديدة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025، لتعزيز مكانة الألسن كصرح أكاديمي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

