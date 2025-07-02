تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن أقسام سياحة حلوان

كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان كافة التفاصيل وكل ما يريد طلاب الثانوية العامة 2025 معرفته عن أقسام الدراسة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وذلك بتنسيق الجامعات.

وتتميز الكلية بـ 3 أقسام علمية رئيسية هي: الدراسات السياحية، وإدارة الفنادق، والإرشاد السياحي، وحرصت على تطوير برامجها بصورة دورية بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات رائدة، فجمعت بين الأصالة والحداثة، وأتاحت للطلاب فرص تعليم متقدم عبر درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، وبرامج التعليم المفتوح والتعليم التبادلي مع مؤسسات أكاديمية عالمية

قسم الدراسات السياحية

قسم الدراسات السياحية، يحظى الطالب بتأهيل شامل يجمع بين العلوم النظرية والتطبيق العملي، مع برامج تدريب ميدانية وزيارات علمية منتظمة، تؤهله للعمل في الشركات السياحية وشركات الطيران والمطارات ومجالات العلاقات العامة والتسويق وخدمة العملاء، وقد أطلق القسم مؤخرًا برنامجًا نوعيًا لأول مرة بالشرق الأوسط هو برنامج إدارة عمليات الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة لمصر للطيران، يؤهل الخريجين للعمل في مجالات تخصصية دقيقة تتعلق بالطيران والمطارات والأمن والسلامة الجوية

قسم الإرشاد السياحي

أما قسم الإرشاد السياحي، فيركز على تأهيل الطلاب معرفيًا بتاريخ مصر وحضارتها وآثارها، مع تدريب لغوي مكثف يشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويُعد خريج هذا القسم لمرافقة السائحين في رحلاتهم الميدانية، مزودًا بمهارات الخطابة والتنظيم والتواصل الثقافي، وتُدعم البرامج الأكاديمية برحلات علمية وزيارات ميدانية تعزز من المهارات العملية للطلاب

قسم إدارة الفنادق

ويأتي قسم إدارة الفنادق ليُكمل المنظومة، عبر تأهيل الطلاب في مفاهيم صناعة الضيافة، من مهارات العمل بأقسام الفنادق المختلفة إلى التسويق الفندقي والقوانين المنظمة لصناعة الفنادق، بالإضافة إلى الشراكات القوية مع كبرى العلامات التجارية العالمية مثل ماريوت، ماكدونالدز، وأمريكانا، من خلال برامج تشغيل وتدريب مشتركة تتيح للخريجين فرصًا واقعية للالتحاق بسوق العمل فور التخرج.

وتضم الكلية برامج أكاديمية تشمل البكالوريوس والدبلومات والدراسات العليا، مع تخصصات متنوعة تغطي جميع أفرع السياحة والإرشاد وإدارة الفنادق، منها ما يُقدم بالعربية ومنها ما يُقدم باللغات الأجنبية، ما يمنح الطلاب فرصًا قوية للتأهيل الدولي والاحتراف المهني.

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