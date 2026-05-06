تواصل وزارة الداخلية تطوير خدماتها المرورية عبر منظومة إلكترونية حديثة تتيح حجز المواعيد داخل وحدات المرور لعام 2026، بما يسهم في تقليل الزحام وتسريع إنهاء الإجراءات. وتُمكّن هذه الخدمة المواطنين من إنجاز معاملاتهم، مثل تجديد الرخص وفحص السيارات واستخراج بدل فاقد، بسهولة عبر الإنترنت دون انتظار.

خطوات حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.



- إنشاء حساب جديد (في حال عدم وجود حساب مسبق)، من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- اختيار خدمة "حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية" من قائمة الخدمات المتاحة.

- إدخال بيانات الرخصة المطلوب تجديدها أو استخراج بدل فاقد لها.

- تحديد الموعد المناسب للتوجه إلى وحدة المرور الإلكترونية.

- تأكيد الحجز، والحصول على رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة في وحدات المرور الإلكترونية:

-بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري المفعول.

- رخصة القيادة أو التسيير الأصلية، في حالة التجديد أو استخراج بدل تالف.

- شهادة براءة ذمة (شهادة مخالفات) سارية.

- مذكرة فقد معتمدة من قسم الشرطة، في حالة استخراج بدل فاقد.

- سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة ائتمان، حيث لا يتم قبول الدفع النقدي.

- خطاب رفع أو تجديد الحظر البنكي، في حالة وجود حظر على المركبة.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية في المحافظات:

القاهرة:

وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتي ستارز - الطابق السابع).

وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر).

الجيزة:

وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول).

وحدة المرور الإلكترونية (الحصري - موقف الحافلات).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقي).

مطروح:

وحدة المرور الإلكترونية (مراسي).

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح).

الغربية:

وحدة المرور الإلكترونية (نادي طنطا).

البحر الأحمر:

وحدة المرور الإلكترونية (سيتي سنتر - الغردقة).

أسوان:

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الإسكندرية:

وحدة المرور الإلكترونية (كارفور - سيتي سنتر).

وحدة المرور الإلكترونية (نادي سموحة).

بورسعيد:

وحدة المرور الإلكترونية (الحي الإماراتي).