خاص| موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025

كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مسؤول بمكتب التنسيق المختص بقبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للقبول بالجامعات والمعاهد أنه من المقرر أن يبدأ مكتب التنسيق عمله لخدمة الطلاب 1 يوليو المقبل.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن المكتب سيستقبل كافة الطلاب من ثانوية عامة أو فنية أو شهادات معادلة عربية وأجنبية وكلاب ستيم والنيل في مقره بجامعة القاهرة داخل المدن الجامعية التي تقع في منطقة بين السرايات أمام باب كلية التجارة جامعة القاهرة.

وخلال اليوم، تفقد الدكتوى محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، يرافقه الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية ومركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال أعمال التنسيق.

وأكد أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغا بتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني لمكتب التنسيق، بما يضمن سير العمل بكفاءة وسلاسة، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للطلاب وأولياء الأمور، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من حياتهم التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور جودة غانم عن سعادته بحجم الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها جامعة القاهرة لاستقبال مكتب التنسيق، مثمنا الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة تيسر للطلاب إجراءات التنسيق للالتحاق بالتعليم الجامعي.

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