شهد محيط معهد فؤاد الأول الأزهري بمحافظة أسيوط خروج طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية)، وسط حالة من الجدل بشأن مستوى الأسئلة.

شكاوى من صعوبة امتحان الإنجليزي

وتباينت آراء الطلاب حول الامتحان، حيث أكد عدد منهم أن بعض الأسئلة جاءت بمستوى صعوبة مرتفع وتجاوزت قدرات الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن الإجابة عليها احتاجت إلى تركيز كبير ومهارات لغوية متقدمة.

ووصف بعض الطلاب الامتحان بطريقة ساخرة، مؤكدين أنه يحتاج إلى طالب "جاي من أوروبا"، في إشارة إلى صعوبة عدد من الأسئلة وعمق صياغتها.

قطعة الفهم تتصدر شكاوى الطلاب

وأوضح الطلاب أن الامتحان تضمن 12 سؤالًا رئيسيًا، منها 5 أسئلة اختيار من متعدد، و5 أسئلة مقالية، إلى جانب أسئلة خاصة بقطعة الفهم.

وأشار عدد منهم إلى أن قطعة الفهم كانت الجزء الأصعب في الامتحان، بسبب احتوائها على مفردات غير مألوفة وصياغات معقدة، ما تطلب وقتًا وجهدًا إضافيًا لاستخراج الإجابات الصحيحة.

طلاب: الأسئلة من المنهج والوقت كافٍ

ورغم شكاوى بعض الطلاب، أكد آخرون أن الامتحان جاء من داخل المنهج الدراسي والكتاب المدرسي والنماذج التدريبية "البوكليت"، إلا أن طريقة صياغة الأسئلة رفعت مستوى الصعوبة بما يتناسب مع الطلاب المتفوقين. كما أجمع معظم الطلاب على أن زمن الامتحان البالغ ثلاث ساعات كان كافيًا للإجابة عن الأسئلة ومراجعتها قبل تسليم أوراق الإجابة.

وعقب انتهاء الامتحان، وجه عدد من الطلاب رسائل طمأنة لأسرهم وزملائهم، مؤكدين أهمية التركيز في المواد المتبقية، خاصة مع استعداد طلاب القسم الأدبي لأداء امتحان مادة الفلسفة خلال الأيام المقبلة.

متابعة ميدانية للجان الامتحانات

وفي السياق ذاته، واصل الدكتور بشير عبدالله علي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم النوعي والمشرف على امتحانات الثانوية الأزهرية بأسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير الامتحانات داخل اللجان.

وأوضح أن إجمالي عدد اللجان الرئيسية بالمحافظة بلغ 23 لجنة موزعة على مختلف المراكز، فيما يؤدي الامتحانات 7206 طلاب وطالبات، منهم 4658 بالقسم الأدبي و2548 بالقسم العلمي.