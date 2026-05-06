وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية (2025–2026)، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.

مبادرة AI مكن نفسك

وأشارت الوزارة إلى قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق مبادرة AI مكن نفسك، والتي تستهدف تقديم برامج تدريبية مجانية بالتعاون مع شركات عالمية، لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النقابات والاتحادات والمنظمات غير الحكومية.

وأكدت وزارة التربية التعليم دعمها الكامل للمبادرة، من خلال نشر البرامج التدريبية والترويج لها عبر القنوات الرسمية بالمديريات التعليمية، مع تشجيع الفئات المستهدفة على المشاركة الفعالة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي.

تدريب المعلمين على توظيف الذكاء الاصطناعي

ويستهدف أحد المسارات التدريبية معلمي التعليم العام والفني، حيث يركز على تطوير أساليب التدريس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على إعداد محتوى تعليمي أكثر تفاعلًا، وتوفير الوقت في التحضير والتقييم.

ويتضمن البرنامج التدريب على استخدام أدوات حديثة مثل Microsoft 365 Copilot في إعداد الدروس والأنشطة، وإنشاء الاختبارات، إلى جانب تحسين التفاعل داخل الفصول الدراسية باستخدام التقنيات الذكية.

وتبلغ مدة التدريب 6 ساعات أونلاين، يقدمها مدربون متخصصون، ويحصل المتدربون على شهادة حضور معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

تأهيل الطلاب لمهارات المستقبل

كما تشمل المبادرة مسارًا مخصصًا لطلاب المرحلة الثانوية (العام والفني والتطبيقي)، بهدف إكسابهم مهارات الذكاء الاصطناعي مبكرًا، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة بصورة مبسطة تساعدهم على اختيار تخصصاتهم المستقبلية.

ويتناول التدريب مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الحياة اليومية، إلى جانب أساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق، وكيفية استخدام هذه التقنيات في الدراسة والعمل، كما يتعرف الطلاب على أدوات Microsoft 365 Copilot في الكتابة وتنظيم المهام، بما يسهم في رفع إنتاجيتهم وتسهيل إنجاز أعمالهم.

وتصل مدة هذا المسار إلى 3 ساعات تدريبية أونلاين، مع منح شهادة معتمدة للمشاركين.