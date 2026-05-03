بعد واقعة طفلة "كيس الفول".. محمد علي خير للحكومة: أين تذهب أموال التغذية المدرسية؟

كتب : حسن مرسي

10:07 م 03/05/2026

الإعلامي محمد علي خير

كشف الإعلامي محمد علي خير أن ميزانية التغذية المدرسية في الموازنة الجديدة تبلغ 7 مليارات جنيه، بينما التلاميذ يؤكدون أنهم لا يتلقون شيئًا.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن الـ7 مليارات جنيه مقسمة على 23 مليون تلميذ، فيكون نصيب كل تلميذ نحو 300 جنيه في العام الدراسي كله.

وأشار الإعلامي إلى أن اتصالاته ببعض أولياء الأمور أكدت أن التلاميذ حصلوا على قرصة واحدة فقط في أول يوم دراسي ثم توقفت التغذية تماما.

وتساءل محمد علي خير موجهًا السؤال لوزير المالية ووزير التربية والتعليم: "أين تذهب أموال التغذية المدرسية؟ من الذي يأخذها والتلاميذ يقولون مبناخدش؟".

وطالب الإعلامي الوزيرين بإرسال قائمة بأسماء الشركات الموردة للمواد الغذائية والتلاميذ والمدارس التي تستفيد من هذه الميزانية.

وأكد أن طفلة كيس الفول التي تنمر عليها وكيل وزارة التعليم كانت ضحية لهذه الأزمة، لأنها لو كانت تحصل على تغذية مدرسية ما احتاجت لإحضار كيس فول معها.

واقترح الإعلامي محمد علي خير أنه بدلا من دفع المصروفات للوزارة، يدفع أولياء الأمور لأبنائهم مباشرة ليأكلوا بها طوال العام.

