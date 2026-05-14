أكد محمد عبد اللطيف، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الامتحانية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع صحفيين وزارة التعليم، أنه سيتم قريبًا نشر فيديو توضيحي موجه لطلاب الثانوية العامة، يتضمن شرحًا تفصيليًا لكيفية التعامل مع ورقة الأسئلة وطريقة الإجابة داخل الامتحان بشكل صحيح.

وأشار إلى أن الفيديو يستهدف توعية الطلاب بالإجراءات والتعليمات المنظمة للامتحانات، بما يساعدهم على تجنب الأخطاء الشائعة أثناء أداء الاختبارات.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والإرشادات اللازمة للطلاب قبل بدء الامتحانات، لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنظمة.