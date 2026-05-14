أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتخذ حزمة من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والأجهزة المعنية، بهدف القضاء على الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة بشكل كامل.

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن التنسيق يتم بصورة مستمرة مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة، لضمان مواجهة أي محاولات للغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية.

وزير التعليم: "التعامل مع الغش سيكون بحسم كامل"

وشدد محمد عبداللطيف على أن الوزارة ستتعامل بحسم كامل مع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات أو الغش الإلكتروني خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأكد أن الوزارة تستهدف الوصول إلى امتحانات خالية تمامًا من أي محاولات غش، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية لجميع الطلاب.

التعليم: "تأمين الامتحانات أولوية"

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة تأمين الامتحانات تمثل أولوية رئيسية لدى الوزارة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن التعاون مع الجهات المعنية سيسهم في تحقيق انضباط كامل داخل اللجان الامتحانية.