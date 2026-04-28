اصطحب محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، و هيرويوكي تسونيشي رئيس شركة "سبريكس"، في زيارة إلى مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، لمتابعة تطبيق عملى لدراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" اليابانية داخل الفصول الدراسية، في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المالي بين الطلاب بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة هيروشيما اليابانية، وشركة "سبريكس" اليابانية.

تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة "كيريو"

وبحسب بيان، تفقد الوزير ورئيس جامعة هيروشيما ورئيس شركة "سبريكس" عددًا من الفصول الدراسية، حيث اطلعا على أساليب تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة "كيريو"، كما تابعا مستوى تفاعل طالبات الصف الأول الثانوي مع المحتوى التعليمي ومهارتهن العملية فى كتابة الأكواد البرمجية، والذي يعكس نجاح التجربة في تنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار لديهن.

تجربة التعلم باستخدام المنصة

وحرص الوزير ورئيس جامعة هيروشيما ورئيس شركة "سبريكس" على إجراء حوار مباشر مع الطالبات، استمعوا خلاله إلى آرائهن حول تجربة التعلم باستخدام المنصة، ومدى استفادتهن من دراسة المادة، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم يمثل ركيزة أساسية لتأهيل الطلاب لمتطلبات المستقبل.

كما أشاد ميتسو أوتشي بمستوى الطالبات وانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، معربًا عن سعادته بما شاهده من تطبيق فعلي للنموذج الياباني في التعليم، ومؤكدًا استمرار دعم جامعة هيروشيما لتطوير هذه التجربة في مصر.

وأشار الجانبان إلى أن دراسة هذه البرامج التعليمية، إلى جانب اجتياز اختبار "توفاس"، يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، بما يعزز من فرصهم التعليمية والمهنية على المستوى الدولي.

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة SPRIX عن تقديره للتجربة التعليمية داخل المدرسة، مؤكدًا مواصلة التعاون مع الجانب المصري في تطوير المحتوى الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.