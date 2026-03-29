أصدر سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة قراراً بإحالة ٦ مديري مدارس إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم لتقاعسهم عن تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمؤسسات التعليمية التي يديرونها.

جاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد جولة تفقدية ليلية قام بها لتفقد عدد من مدارس المحافظة ليلاً للتأكد من التزام المدارس بتنفيذ خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن أي تقصير أو إهمال في تطبيق التعليمات سيُقابل بإجراءات رادعة دون تهاون، مشددًا على أن الانضباط داخل المؤسسات التعليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار إلى أن المتابعات الليلية ستستمر بشكل مفاجئ ودوري، لضمان الالتزام الكامل بكافة التعليمات، والحفاظ على ممتلكات المدارس، وضبط الأداء داخل المنظومة التعليمية.

وشدد على أنه لا مكان للإهمال داخل مدارس الجيزة، وأن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مباشرة لكل إدارة مدرسية. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق الانضباط الكامل، والحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية، وضمان بيئة تعليمية منظمة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

وارتفعت أسعار الوقود في مصر اعتباراً من صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، لتتراوح الزيادة بين 3 جنيهات للتر البنزين والسولار، لتصبح الأسعار الجديدة: بنزين 95 (24 جنيهاً)، 92 (22.25 جنيهاً)، 80 (20.75 جنيهاً)، والسولار (20.5 جنيهاً للتر).

تفاصيل أسعار الوقود الجديدة مارس 2026:

بنزين 95: 24 جنيهاً للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيهاً للتر.

بنزين 80: 20.75 جنيهاً للتر.

السولار: 20.5 جنيهاً للتر.

غاز تموين السيارات: 13 جنيهاً متر مكعب.

أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): 275 جنيهاً.