اليوم.. انطلاق الدراسة بالترم الثاني 2026 للطلاب في المدارس

تنطلق الدراسة اليوم السبت 7 فبراير 2026 في الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمدارس التي تعمل يوم السبت، وتستمر حتى 11 يونيو المقبل، ويُختتم الترم الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو 2026.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت عن اكتمال الاستعدادات بجميع مدارس العاصمة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وبحسب بيان، شملت الاستعدادات تنفيذ أعمال النظافة الشاملة والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب إعادة تنظيم الفصول والحجرات الدراسية، وتجهيز المكتبات والمعامل بما يدعم العملية التعليمية ويرفع كفاءة الأداء داخل المدارس.

كما تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية المعتمدة، وتوزيع المناهج وفق الخطة الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالانضباط المدرسي والمتابعة اليومية.



