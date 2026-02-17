أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس "تحيا مصر" التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس، في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للمنظومة التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة "تحيا مصر 5" التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي تضم نحو ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، حيث شهد انتظام طابور الصباح، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية، وانتظام الكوادر التعليمية بالمدرسة وعدم وجود أي نقص في أعداد المعلمين.

وتابع الوزير استلام الطلاب للكتب الدراسية ومستواهم في القراءة والكتابة، فضلًا عن متابعة الالتزام الكامل بتنفيذ جداول التقييمات الأسبوعية بدقة وانتظام، ورصد حضور وغياب الطلاب بشكل منضبط، موجهًا بتكثيف المتابعة اليومية للموجهين من قِبل الإدارة التعليمية؛ للوقوف على مستوى تطبيق البرامج العلاجية لتحسين مستوى القراءة لدى الطلاب.

وأكد عبد اللطيف أنه لا تهاون في متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أن إتقانهم هذه المهارات الأساسية يمثل أولوية قصوى في مرحلة التعليم الأساسي.

وتفقد الوزير أيضًا مدرسة "تحيا مصر 2" الإعدادية بنين، والتي تضم ١٤٢٠ طالبًا، ومدرسة "تحيا مصر ٣" للتعليم الأساسي، والتي تضم نحو ٤٤٧٦ طالبًا وطالبة؛ حيث تابع انتظام حضور الطلاب ومستواهم في القراءة والكتابة.

ووجه الوزير بمواصلة الحفاظ على الدهانات في المدارس ونظافة الفصول والتطبيق الدقيق للائحة الانضباط المدرسي.

وأكد الوزير خلال الجولة حرص الوزارة على مواصلة الجولات الميدانية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية.

