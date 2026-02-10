إعلان

بالرابط.. "التعليم" تعلن نتيجة امتحان الترم الأول للطلبة المصريين في الخارج

كتب- أحمد الجندي:

10:43 م 10/02/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 لطلاب المصريين المقيمين بالخارج، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عبر منصة «أبناؤنا في الخارج».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة متاحة حاليًا لطلاب صفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

رابط الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبناؤنا في الخارج عبر الرابط التالي:
https://sabroad.emis.gov.eg/

محمد عبد اللطيف التربية والتعليم الطلبة المصريين المصريين بالخارج نتيجة الطلبة المصريين

