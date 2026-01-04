تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الاثنين، الموافق 5 يناير الجاري، عقد الامتحان العملي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام.

محافظات تؤدي الامتحان غدًا

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب في محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، البحر الأحمر، والبحيرة، امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي يوم الاثنين 5 يناير.

محافظات أدت الامتحان الأسبوع الماضي

وكان طلاب محافظات: الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، السويس، بورسعيد، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والإسكندرية قد أدوا الامتحان العملي الأسبوع الماضي وفق الجدول المعلن من الوزارة.

اقرأ أيضاً:

السيسي يلتقي وفد الـ"فيفا" ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم

مدبولي: أسعى لبث البشرى في نفوس المصريين بأن الأمور تتحسن يومًا بعد يوم

4 فئات للتذكرة.. مصدر يكشف مفاجأة بشأن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل