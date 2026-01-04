إعلان

في 11 محافظة.. استمرار امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي غدًا للصف الأول الثانوي

كتب : أحمد الجندي

05:01 م 04/01/2026

وزارة التربية والتعليم

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الاثنين، الموافق 5 يناير الجاري، عقد الامتحان العملي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام.

محافظات تؤدي الامتحان غدًا

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب في محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، البحر الأحمر، والبحيرة، امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي يوم الاثنين 5 يناير.

محافظات أدت الامتحان الأسبوع الماضي

وكان طلاب محافظات: الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، السويس، بورسعيد، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والإسكندرية قد أدوا الامتحان العملي الأسبوع الماضي وفق الجدول المعلن من الوزارة.

وزارة التربية والتعليم امتحان البرمجة الذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي

