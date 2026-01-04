صور.. عميد زراعة عين شمس يتفقد امتحانات الفصل الأول

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026 بكلية الزراعة، جامعة عين شمس.

وتفقد الدكتور ولاء عبدالغني السيد عميد الكلية سير أعمال الامتحانات في يومها الأول، بفترتيها الصباحية والمسائية، بحضور الدكتورة منال مبارك محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد إسماعيل المشرف العام على الكنترولات.

وخلال الجولة، التقى عميد الكلية برؤساء وأعضاء الكنترولات بمختلف البرامج، وقام بتفقد لجان الامتحانات والإطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأشاد بالتجهيزات المعدّة بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية.

وبحسب بيان، أكد خلال الجولة على أهمية تهيئة بيئة مناسبة للطلاب، ومراعاة معايير الجودة في تنظيم الامتحانات، بما يتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وآمنة، كما حرص خلال الجولة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات والأسئلة.

اقرأ أيضاً: