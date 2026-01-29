شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل السنوي الذي أقامته مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع لتكريم المائة الأوائل في امتحان الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، عدد من الشخصيات العامة، والطلاب المكرمين وأولياء أمورهم، وذلك بمقر أكاديمية الشروق.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض إنجازات مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، وإسهاماتها البارزة في دعم مسيرة التنمية المجتمعية.

وفي مستهل كلمته، قدم الوزير تهنئته للطلاب المكرمين متمنيًا لهم دوام التفوق، معربًا عن تقديره لدور أولياء الأمور ودعمهم المتواصل، موجهًا الشكر لمؤسسة محمد فريد خميس على مبادرتها الرائدة في تطوير العملية التعليمية، وربط مخرجاتها بسوق العمل، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم العالي والمجتمع المدني، وتجسيدًا للمسؤولية المجتمعية التي تعزز تكافؤ الفرص، وتدعم نهضة الجامعات.

وأكد أيمن عاشور أنه انطلاقًا من هذا النهج، شهدنا نماذج مشرفة للشراكة المجتمعية، أبرزها التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري لدعم الطلاب المتفوقين وتسهيل التحاقهم بالجامعات والبرامج المختلفة، وفي هذا الإطار، أطلقت منحة «علماء المستقبل» لدعم أكثر من 35 ألف منحة كلية وجزئية، مع تقدير خاص للجامعة البريطانية لتقديمها 60 منحة كلية و2,144 منحة جزئية، بما يعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص ورعاية التفوق وبناء كوادر المستقبل.

كما وجه الوزير كلمة للطلاب المكرمين قائلا لهم أنتم اليوم في مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، حيث تبني الدولة «الجمهورية الجديدة» على العلم والمعرفة والابتكار، مع التركيز على تطوير التعليم العالي، وإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي، وربط التعليم بالبحث العلمي والصناعة، لتكونوا مؤهلين للمنافسة محليًا ودوليًا، وأن مساركم الجامعي بداية لمسؤولية أكبر، تتطلب التعلم المستمر، وروح المبادرة، والعمل الجاد، والالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية؛ لتكونوا إضافة حقيقية لمجتمعكم ووطنكم.

واختتم عاشور كلمته بتهنئة أولياء الأمور على دعمهم المتواصل، ومثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية في إعداد أجيال قادرة على حمل راية المستقبل، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم المؤسسات التعليمية الجادة، وتشجيع الشراكات المجتمعية، بما يسهم في التنمية وبناء الإنسان المصري، كما هنأ الطلاب والطالبات على هذا الإنجاز، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائمًا مصدر فخر لوطنهم.

وأكدت ياسمين خميس رئيس مجلس أمناء مؤسسة «محمد فريد خميس» لتنمية المجتمع أن هذه الاحتفالية تمثل بالنسبة لها مناسبة خاصة للاحتفاء بالنجاح والأمل والمستقبل، مشيرا إلى أنها تجسد ثمرة العمل الجاد والتفوق بعد الصبر، مؤكدا أن ما حققه الطلاب جاء بفضل إخلاصهم ودعم ودعاء أولياء الأمور، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لهذا النجاح.

وأضافت خميس أن المؤسسة تمثل مشروع الخير الذي أرساها والدها الراحل، وتمضي اليوم في عامها الثاني والعشرين، مؤكدا استمرار المؤسسة في أداء رسالتها، و أن النجاح الذي حققته مجموعة النساجون الشرقيون محليًّا وعالميًّا يحمل معه مسؤولية كبيرة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل، وهي الرسالة التي توجهها للطلاب، واختتمت بالتأكيد على استمرار المؤسسة في تقديم الدعم والرعاية والمساندة لهم.

وفي ختام الاحتفال، قام الوزير، وفريدة خميس، وياسمين خميس، بتسليم شهادات التكريم للطلاب المكرمين، والتقاط الصور التذكارية معهم

