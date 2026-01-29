مباريات الأمس
من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا

كتب : هند عواد

01:33 م 29/01/2026 تعديل في 01:33 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    طاهر محمد مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه والشناوي مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    توروب مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    زيزو مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    أشرف بن شرقي وبن رمضان
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا (1)
  • عرض 15 صورة
    عطية وياسر وبيكهام مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    محمد شريف مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    عمرو الجزار مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد هاني مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    وليد صلاح الدين مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 15 صورة
    مروان عثمان مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة، في طريقها إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، عصر السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورا من سفر البعثة إلى تنزانيا، وغاب عنها إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وقال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور سيغيب المباراة، وحاول وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التواصل مع اللاعب هاتفيًا عقب تأخره، إلا أن هاتفه كان مغلقًا.

وكان ييس توروب، المدير الفني للأهلي أعلن قائمته لمباراة تنزانيا، مساء أمس، وشهدت وجود إمام عاشور.

اقرأ أيضًا:

"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة الأهلي تنزانيا إمام عاشور

