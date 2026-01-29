من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة، في طريقها إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز، في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، عصر السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورا من سفر البعثة إلى تنزانيا، وغاب عنها إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وقال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور سيغيب المباراة، وحاول وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التواصل مع اللاعب هاتفيًا عقب تأخره، إلا أن هاتفه كان مغلقًا.

وكان ييس توروب، المدير الفني للأهلي أعلن قائمته لمباراة تنزانيا، مساء أمس، وشهدت وجود إمام عاشور.

