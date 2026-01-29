إعلان

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

كتب : رامي محمود

02:28 م 29/01/2026

إسعاف أرشيفية

الدقهلية – رامي محمود:

أصيب 6 أشخاص جراء حادث اصطدام مركبة توك توك وموتوسيكل أعلى كوبري دقادوس، بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري دقادوس ووجود مصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام توك توك وموتوسيكل بالمواجهة، ما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وهم: عبد الله عبد الحميد السيد، 28 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذقن وجرح قطعي بالركبة اليمنى، وأحمد إبراهيم علي، 25 عامًا، مصاب بكدمة ونزيف أسفل العين اليمنى.

وكل من: زكريا أحمد زكريا، 26 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالحاجب الأيسر، ورنا عمرو خيري، 20 عامًا، ومحمد عبد الحميد السيد، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي بإصبع السبابة باليد اليسرى وكدمة باليد اليسرى، وأحمد شوقي السعيد، 18 سنة، مصاب بكسر بالأنف.

وجرى رفع آثار الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في حادث حادث تصادم بالدقهلية اصطدام مركبة توك توك وموتوسيكل كوبري دقادوس مركز ميت غمر

