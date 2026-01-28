تحذير عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية والنقل

أكدت محافظة القاهرة، أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول أو الثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسي بأي وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التي يحصل عليها الطلاب.

وشددت المحافظة، في بيان اليوم، على أنه نظرًا لتكرار ظهور بعض النتائج غير الدقيقة أو غير الصحيحة بالتزامن مع اعتماد نتيجة الإعدادية، وسنوات النقل للتعليم الأساسي، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج حصريًا فور اعتمادها.

وحذرت محافظة القاهرة من إعادة نشر النتائج بأي وسيلة نشر دون إذن رسمي من المحافظة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله والرجوع عليه بالتعويضات القانونية المقررة.