كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجمالي الدرجات المخصصة لمواد امتحانات الثانوية العامة 2026 لجميع الشعب الدراسية، سواء الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية بقسميها علوم ورياضيات، وذلك ضمن الضوابط المنظمة للامتحانات خلال العام الدراسي الحالي.

مجموع درجات مواد الثانوية العامة 2026

حددت الوزارة درجات المواد الأساسية المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة على النحو التالي اللغة العربية: 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة، والكيمياء: 60 درجة، والفيزياء: 60 درجة، والأحياء: 60 درجة، والرياضيات: 60 درجة، والتاريخ: 60 درجة، والجغرافيا: 60 درجة، والإحصاء: 60 درجة.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك عدداً من المواد الدراسية التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان، لكنها لا تدخل ضمن المجموع الكلي للدرجات، وتشمل مادة التربية الدينية، ةمادة التربية الوطنية، ومادة اللغة الأجنبية الثانية.

توزيع درجات الأسئلة في الامتحانات

أكدت الوزارة أن توزيع درجات الأسئلة داخل امتحانات الثانوية العامة 2026 يختلف من سؤال لآخر، حيث قد يحصل السؤال على درجة واحدة أو درجتين، وذلك وفق الوزن النسبي لكل سؤال وطبيعة المادة الدراسية، مشيرة إلى أن عملية توزيع الدرجات تتم وفق ضوابط ومعايير دقيقة لضمان تحقيق العدالة في التقييم بين الطلاب.



