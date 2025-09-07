تعليم القاهرة: توزيع الكتب المدرسية دون ربطها بسداد المصروفات

كتب- أحمد الجندي:

أجرت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة استعدادات المدارس وجاهزيتها لبدء العام الدراسي 2025/2026 بإدارة البساتين التعليمية.

شارك في الجولة ياسر أنس، وكيل المديرية، ومحمد مصطفى، مدير عام الإدارة، وعماد عاصم، وكيل المديرية، إلى جانب مديري المدارس التي شملتها الزيارة وهي: مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، ومدرسة أمين الراعي الثانوية بنين، ومدرسة البساتين المشتركة، ومدرسة علي مبارك الإعدادية بنين.

وخلال الجولة، شددت مديرة المديرية، على أهمية تهيئة المدارس بشكل كامل لاستقبال الطلاب، مع استغلال المساحات المتاحة لسد العجز في هيئات التدريس والعمل على خفض الكثافات الطلابية من خلال إعادة توزيع المراحل التعليمية بين المدارس، بما يسهم في توفير مناخ تربوي وتعليمي مناسب لأبنائنا الطلاب.

كما أكدت ضرورة توزيع الكتب المدرسية دون ربطها بسداد المصروفات، إلى جانب التنسيق مع رئيس الحي لرفع أي إشغالات بمحيط المدارس حفاظًا على المظهر الحضاري وضمان سهولة الدخول والخروج.

وأوصت همت أبو كيلة، بتعليق القوائم داخل الفصول والاهتمام بتفعيل الإشراف العام داخل المدارس بكل دقة حفاظًا على سلامة الطلاب، متمنية أن يكون العام الدراسي الجديد عامًا منضبطًا ومستقرًا يحمل النجاح والسعادة لأبنائنا الطلاب وهيئات التدريس.

