العام الدراسي الجديد.. التعليم تصدر تعليمات حاسمة للمدارس الدولية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حزمة من التوجيهات العاجلة الموجهة إلى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المدارس الدولية، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة، أن التعليمات تتضمن الالتزام الصارم بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني يوميًا خلال طابور الصباح، في خطوة تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلاب وتعزيز قيم الانضباط والالتزام داخل المجتمع المدرسي.

إلزام المدارس الدولية بالمناهج القومية

شددت الوزارة، على أن المدارس الدولية العاملة داخل مصر ملزمة بتدريس المناهج القومية المعتمدة من الدولة إلى جانب مناهجها الخاصة، بما يضمن إكساب الطلاب المعارف الأساسية المتعلقة بالتاريخ واللغة والثقافة المصرية.

كما أكدت الوزارة، ضرورة الالتزام بالمصروفات الدراسية القانونية المحددة من قِبل الدولة، منعًا لأي تجاوزات أو أعباء إضافية على أولياء الأمور، وضمان تقديم خدمة تعليمية تضاهي أعلى معايير الجودة المعتمدة.

