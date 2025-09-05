إعلان

خطة تدريس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي 2026

03:37 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الزمنية لتوزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدة أن بداية الفصل الدراسي الأول ستكون يوم السبت 20 سبتمبر المقبل بجميع المدارس.

مكونات المنهج الدراسي

أشارت الوزارة إلى أن محتوى مادة الرياضيات للصف الثاني يتضمن مجموعة من الدروس والأنشطة المقررة على مدار أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك بهدف ترسيخ المفاهيم الأساسية وتنمية المهارات الحسابية لدى التلاميذ.

أما شهر يناير المقبل، فقد خُصص بالكامل للمراجعة النهائية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وزارة التربية والتعليم

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026

آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الصف الثاني الابتدائي 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026