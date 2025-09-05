خطة تدريس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي 2026

كتب- أحمد الجندي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الزمنية لتوزيع منهج الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2025/2026، مؤكدة أن بداية الفصل الدراسي الأول ستكون يوم السبت 20 سبتمبر المقبل بجميع المدارس.

مكونات المنهج الدراسي

أشارت الوزارة إلى أن محتوى مادة الرياضيات للصف الثاني يتضمن مجموعة من الدروس والأنشطة المقررة على مدار أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك بهدف ترسيخ المفاهيم الأساسية وتنمية المهارات الحسابية لدى التلاميذ.

أما شهر يناير المقبل، فقد خُصص بالكامل للمراجعة النهائية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

