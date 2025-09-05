كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد ۲۰۲۶/۲۰۲۵، بهدف ضمان سير العملية التعليمية في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة العمل بها. يأتي ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير بعض الكتب الدراسية الخاصة بالمرحلة.

ويشمل الخطاب خطة توزيع المناهج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد، للمستويين الأول والثاني، لكل من منهجي اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

كما شددت الوزارة على ضرورة توجيه معلمات وموجهات رياض الأطفال للاطلاع على جميع كتب الأطفال المرفوعة على موقع الوزارة الرسمي والعمل بها، مع التأكيد على حظر تطبيق أي مقررات أخرى غير المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الكتب الدراسية متاحة عبر الرابط التالي: اضغط هنا، لتسهيل الوصول إليها وضمان انتظام العملية التعليمية وفق الخطط المعتمدة.