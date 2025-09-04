كتب- أحمد الجندي:

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ يوم الأحد 31 أغسطس 2025، في استقبال طلبات التظلم من طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم في امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

خطوات تقديم التظلمات

حددت الوزارة آلية التقديم للتظلمات على النحو التالي:

على الطلاب سداد رسوم قدرها 300 جنيه لكل مادة يرغبون في تقديم تظلم بشأنها، وذلك عبر منافذ التحصيل المعتمدة من الوزارة، مثل البريد المصري، فوري، أو أي فينانس، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وبعد السداد، يتم تقديم طلبات التظلم وتحديد المواد المطلوبة ومواعيد الاطلاع على الإجابات إلكترونيًا عبر الرابط.. اضغط هنا

ضوابط وإجراءات التظلمات داخل اللجان

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات التالية خلال عملية الاطلاع:

يجب حضور الطالب شخصيًا إلى مقر التظلمات، ويجوز أن يكون بصحبة ولى أمره، مع منع اصطحاب مدرس المادة.

الالتزام بالموعد المحدد، حيث إن التأخير يعني فقدان الحق في إعادة تقديم الطلب.

إحضار صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

يتيح الاطلاع على صورة الإجابة الخاصة بالطالب (ورقة البابل شيت أو الورقة المقالية) إلى جانب نموذج الإجابة الرسمي.

يراجع الطالب الإجابات ويجمع الدرجات وفق توزيع النقاط في نموذج الإجابة، ويُدوّن ملاحظاته في المكان المخصص لذلك.

ما بعد الاطلاع على الإجابات

بعد مراجعة الإجابات من قبل اللجان الفنية المختصة، أوضحت الوزارة ما يلي:

في حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطار الطالب بالنتيجة واسترداد الرسوم المدفوعة.

تعتمد أي زيادات في الدرجات من قبل رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

تتولى الوزارة إخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات بنتائج الطلاب بعد تعديل الدرجات لضمان تحديث النتائج في قواعد البيانات الخاصة بالقبول الجامعي.

