بعد إصابة 4 طلاب.. ما إجراءات "مدرسة الألسن" لمواجهة مرض "HFMD"؟

وجَّه المهندس مصطفى الخروبي، رئيس مجلس إدارة مدرسة الألسن الدولية، بإغلاق وتعقيم الفصل بالكامل، وإبلاغ أولياء الأمور المعنيين بضرورة متابعة أبنائهم في المنزل كإجراء وقائي، إلى جانب متابعة الحالات من قِبل طبيب المدرسة والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لتقديم التوصيات الطبية اللازمة.

وشددت المدرسة على استقرار الوضع داخلها وعدم وجود ما يدعو للقلق، مطالبة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

وأشارت المدرسة إلى أن العملية التعليمية تسير بصورة طبيعية، مع تعويض الطلاب عن فترة إغلاق الفصل لضمان عدم تأثر مستواهم الدراسي.

يأتي ذلك بعد إعلان مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، رصد 4 إصابات بين طلاب إحدى المدارس الخاصة بالمريوطية بفيروس "اليد والقدم والفم" (HFMD).