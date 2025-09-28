"تطوير التعليم" تطلق برنامجًا مجانيًا لتعليم الألمانية

أعلنت الدكتورة مها صلاح الدين، مسؤول العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم عن إطلاق برنامج مكثف ومجاني بالكامل لتعليم اللغة الألمانية، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تأهيل الشباب المصري للمنافسة في سوق العمل الدولي

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أكدت مها صلاح الدين أن البرنامج يشهد إقبالاً كبيرًا من الطلاب، ويقوم على تدريسه نخبة متميزة من أساتذة الجامعات المتخصصين.

وأوضحت الدكتورة مها، أن مدة البرنامج تبلغ 3 أشهر، مشيرةً إلى أنه مصمم بشكل مكثف يبدأ من المستوى الأول وينتهي بوصول الطالب إلى مرحلة التأهيل الأساسية، دون تحمل أي أعباء مالية.

وأضافت أن الهدف الاستراتيجي من هذه المبادرة هو إكساب الشباب المهارات اللغوية التي تمكنهم من المنافسة بقوة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدة أن باب الاشتراك مفتوح أمام شريحة واسعة تبدأ من طلاب المرحلة الإعدادية وصولاً إلى خريجي الجامعات.

وتابعت مسؤول العلاقات الدولية بالصندوق كاشفةً عن الخطط المستقبلية للتوسع، حيث قالت: "البرنامج يضم مستويين فقط في مرحلته الحالية، مع وضع خطة مستقبلية لإطلاق كورسات بلغات أخرى مثل الإنجليزية والإيطالية والفرنسية".

وأشارت الدكتورة مها صلاح الدين، إلى أن هذا التوسع سيعمل على مضاعفة الفرص المتاحة أمام الطلاب ويسد احتياجات سوق العمل المتنوعة.

وشددت الدكتورة مها صلاح الدين على أن المبادرة تستهدف في جوهرها تطوير قدرات الشباب وتمكينهم من التواصل الفعال مع متطلبات أسواق العمل الدولية، مما يعزز من فرصهم الوظيفية ويؤهلهم للمنافسة العالمية.