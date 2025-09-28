أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، قدّمت فيه التهنئة للعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة، متمنية لهم عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.

وأوضح الخطاب، الصادر بتوجيهات الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والقائم بأعمال الوكيل الدائم، ضرورة تكهين الأجهزة التكنولوجية القديمة من طراز (3G L.G.A - P3G).

تكليفات عاجلة للتنفيذ الفوري

شددت الوزارة على توجيه المسؤولين المختصين بالمديريات والإدارات والمدارس للتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بكل مديرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتكهين.

متابعة وتقارير دورية

طالبت الوزارة بموافاتها بتقارير متابعة دورية معتمدة، توضح ما تم إنجازه من أعمال التكهين، وما قد يواجهها من معوقات، إلى جانب مقترحات الحلول لعرضها على الجهات المختصة.

إشراف كامل من مراكز التطوير التكنولوجي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية التنفيذ ستكون تحت إشراف مديري مراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، مع الالتزام الكامل بالتنسيق الفني مع الإدارات المختصة بالوزارة لضمان سير العمل بكفاءة.

