التعليم تحل مشكلة عجز المعلمين بمدرسة قرية تونة الجبل بالمنيا

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحل مشكلة عجز المعلمين بمدرسة في قرية تونة الجبل بمحافظة المنيا، حيث تم انتظام الدراسة للطلاب بدءًا من اليوم، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

الوزارة تتدخل بعد انتشار فيديو

وجاء هذا القرار بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر وجود عجز كبير في المعلمين بالمدرسة.

الجدير بالذكر، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، قدّمت فيه التهنئة للعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة، متمنية لهم عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.

وأوضح الخطاب، الصادر بتوجيهات الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والقائم بأعمال الوكيل الدائم، ضرورة تكهين الأجهزة التكنولوجية القديمة من طراز (3G L.G.A - P3G).

تكليفات عاجلة للتنفيذ الفوري

شددت الوزارة على توجيه المسؤولين المختصين بالمديريات والإدارات والمدارس للتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بكل مديرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتكهين.

متابعة وتقارير دورية

طالبت الوزارة بموافاتها بتقارير متابعة دورية معتمدة، توضح ما تم إنجازه من أعمال التكهين، وما قد يواجهها من معوقات، إلى جانب مقترحات الحلول لعرضها على الجهات المختصة.

