وزير التعليم يتفقد مدارس الشرقية ويوجه بتطبيق الانضباط وأعمال السنة

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، ثم قام بجولة ميدانية بعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتفقد الوزير مدارس: "الحاجة فائقة الأهواني الإعدادية بنات"، و"بوبسطة الابتدائية" التي تضم 905 طلاب حيث وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ودهان الفصول، و"بوبسطة الإعدادية بنات" التي تضم 493 طالبة وأشاد فيها بالانضباط وحضور الطالبات وتسلمهن الكتب، واختتم جولته بمدرسة "السادات الثانوية بنين" التي تضم 1896 طالبًا، حيث ناقش طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا.

وشدد وزير التعليم في ختام جولته على ضرورة الالتزام بتطبيق لائحة الانضباط وأعمال السنة بمنتهى الحزم، مؤكدًا أن الانضباط هو الركيزة الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية.