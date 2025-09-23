وزير التعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة جديدة ببلبيس

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة "فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي" بقرية أنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع بنك التنمية الألماني، وذلك يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025.

وبحسب بيان، تقع المدرسة على مساحة 1850 مترًا مربعًا، وتضم 11 فصلًا دراسيًا (6 فصول ابتدائي، 3 فصول إعدادي، وفصلين لرياض الأطفال) بطاقة استيعابية تصل إلى 360 طالبًا وطالبة.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير والمحافظ الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة والمكتبات، واطمأنا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول، فضلًا عن توافر الوسائل التعليمية الحديثة لضمان انتظام العملية التعليمية. كما أجرى الوزير حوارًا مباشرًا مع التلاميذ للتعرف على التزامهم بالحضور وانطباعاتهم عن المدرسة، ووجه لهم رسائل تشجيعية تحثهم على الجد والاجتهاد.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار جهود الوزارة لخدمة أبناء القرية وتقديم تعليم متميز، مشددًا على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور اليومي، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الصفية واللاصفية التي تسهم في تنمية شخصية الطلاب. وأوضح أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تعاونًا متكاملًا بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، مقدمًا الشكر للمعلمين على جهودهم في بدء الدراسة بجدية منذ اليوم الأول.

وأضاف الوزير أن الدولة ماضية في خطتها للتوسع بإنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية. كما التقى بعدد من أولياء الأمور في حوار مفتوح حول نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، ومشددًا على ضرورة التزام الأبناء بالحضور باعتباره حجر الأساس لنجاح العملية التعليمية.

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تبذل كل الجهود للتوسع في أعداد المدارس وتحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية بالتعاون الكامل مع وزارة التربية والتعليم. وأوضح أنه بمناسبة العيد القومي للمحافظة وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، دخلت 25 مدرسة جديدة الخدمة الفعلية بتكلفة 464 مليونًا و200 ألف جنيه، دعمًا للمنظومة التعليمية وتوفير تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى جانب وفد من بنك التنمية الألماني.