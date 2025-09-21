إعلان

العام الدراسي الجديد.. الحصة الأولى في المدارس رسالة عن الانتماء وحب الوطن

08:55 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

طلاب مدراس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- أحمد الجندي:

أكدت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، أن جميع المدارس التزمت بتطبيق توجيهات الوزارة الخاصة بتخصيص الحصة الأولى مع بداية العام الدراسي للحديث عن قيم الانتماء والولاء للوطن.

وشددت الإدارات التعليمية على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التعليمات في جميع المدارس، لضمان أن تصل الرسالة التربوية للطلاب بوضوح.

وأشارت إلى أن الحصة الأولى ستُستثمر في تقديم نماذج وطنية مُلهمة، وحوارات تفاعلية بين المعلمين والطلاب حول دورهم في خدمة المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العام الدراسي الجديد الحصة الأولى في المدارس مديريات التربية والتعليم المدارس العام الدراسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026