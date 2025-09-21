

كتب- أحمد الجندي:

أكدت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، أن جميع المدارس التزمت بتطبيق توجيهات الوزارة الخاصة بتخصيص الحصة الأولى مع بداية العام الدراسي للحديث عن قيم الانتماء والولاء للوطن.

وشددت الإدارات التعليمية على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التعليمات في جميع المدارس، لضمان أن تصل الرسالة التربوية للطلاب بوضوح.

وأشارت إلى أن الحصة الأولى ستُستثمر في تقديم نماذج وطنية مُلهمة، وحوارات تفاعلية بين المعلمين والطلاب حول دورهم في خدمة المجتمع.