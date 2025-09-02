برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025م.

وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين( العلمي – الأدبي) 66369 طالبا وطالبة، حضر منهم 66330 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد في مسيرتهم العلمية والعملية، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني من قيادات القطاع والمراقبين والمصححين والعاملين، لما بذلوه من جهد مخلص وأداء منضبط أسهم في إنجاح أعمال الامتحانات وإخراجها بالصورة المشرفة، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، برقم الجلوس، من خلال الرابط التالي: هنا