نظام امتحانات أولى بكالوريا.. تفاصيل توزيع الدرجات وآلية النجاح

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نظام جديد لامتحانات الصف الأول الثانوي (العام والبكالوريا)، وذلك لحسم الجدل القائم حول آلية التقييم خلال العام الدراسي الحالي.

مواعيد الامتحانات

يعقد للطلاب امتحانان رئيسيان على ما تمت دراسته خلال العام الدراسي:

الامتحان الأول: في ختام الفصل الدراسي الأول.

الامتحان الثاني: في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

توزيع الدرجات

تُحسب درجات الفصل الدراسي بنسبة 100% لكل مادة أو نشاط، ويتم توزيعها كالتالي:

امتحان نهاية الفصل الدراسي: 30%

الاختبار الشهري الأول: 15%

الاختبار الشهري الثاني: 15%

السلوك والمواظبة: 10%

كشكول الحصة والواجب: 15%

التقييم الأسبوعي: 15%

حساب النتيجة النهائية

تحتسب النتيجة النهائية للطالب وفق معادلة:

متوسط الدرجات × النهاية العظمى للمادة، بحيث تُقوَّم الدرجة على أساس 100 درجة لكل مادة.

شروط النجاح والدور الثاني

يشترط حصول الطالب على ربع الدرجة على الأقل في ورقة الامتحان التحريري لكل فصل دراسي بشكل منفصل.

الطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح المقررة سيكون لهم امتحان دور ثانٍ، واجتيازه شرط أساسي للانتقال إلى الصف الأعلى.

