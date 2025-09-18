رسميًا.. توزيع درجات الثانوية العامة والبكالوريا للعام الدراسي الجديد

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة النهائية لدرجات المواد الدراسية المقررة على طلاب الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية العامة ونظام البكالوريا، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم تحديد درجات كل مادة والمجموع الكلي لكل صف دراسي.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي

أوضحت الوزارة، أن طلاب الصف الأول الثانوي، سواء في النظام العام أو البكالوريا، ستكون موادهم الأساسية موزعة بواقع 100 درجة لكل مادة، وتشمل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، ليصبح إجمالي المجموع الكلي 600 درجة.

درجات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية

بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي في الشعبة العلمية، جاء توزيع الدرجات كالآتي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، الرياضيات 60 درجة، التاريخ 60 درجة، الكيمياء 60 درجة، الفيزياء 60 درجة، ليكون المجموع الكلي 380 درجة.

درجات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية

أما في الشعبة الأدبية للصف الثاني الثانوي، فتوزعت الدرجات كالتالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، التاريخ 60 درجة، الجغرافيا 60 درجة، علم النفس 60 درجة، الرياضيات 60 درجة، ليصل المجموع الكلي أيضًا إلى 380 درجة.

درجات الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم

طلاب الصف الثالث الثانوي في شعبة علمي علوم يدرسون مواد أساسية موزعة على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، الأحياء 60 درجة، الكيمياء 60 درجة، الفيزياء 60 درجة، بإجمالي درجات 320 درجة.

درجات الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة

أما شعبة علمي رياضة في الصف الثالث الثانوي فجاءت موادها: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، الرياضيات 60 درجة، الكيمياء 60 درجة، الفيزياء 60 درجة، ليكون المجموع النهائي 320 درجة.

درجات الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية

وفي الشعبة الأدبية للصف الثالث الثانوي، حددت وزارة التعليم الدرجات على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، التاريخ 60 درجة، الجغرافيا 60 درجة، الإحصاء 60 درجة، ليبلغ مجموع الدرجات 320 درجة.

