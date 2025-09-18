إعلان

وفد من الأزهر يهنئ مدير تعليم القاهرة بمنصبها الجديد

03:00 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

وفد من الأزهر يهنئ مدير تعليم القاهرة بمنصبها الجد

كتب- أحمد الجندي:

استقبلت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفدًا من الأزهر الشريف يضم كلاً من الدكتور شريف أبو حطب، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجان الفتوى والمصالحات بوعظ القاهرة، و الدكتور أحمد عبد الله أحمد بكير، مشرف الفتوى بمنطقة وعظ القاهرة، و الدكتور أحمد أبو العزم، مسؤول التطوير بمنطقة وعظ القاهرة.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للدكتورة همت أبو كيلة بمناسبة توليها منصب مدير المديرية، معربين عن خالص أمنياتهم بالتوفيق في أداء رسالتها التربوية.

كما أكد الوفد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ومديرية التربية والتعليم، بما يسهم في خدمة العملية التعليمية وغرس القيم الأخلاقية والوطنية لدى الطلاب.

