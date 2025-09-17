كتب- أحمد الجندي:

تفقد أحمد شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، بزيارة مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنات التابعة لإدارة النزهة التعليمية، لمتابعة استعداداتها لانطلاق الدراسة.

رافقه خلال الجولة نهال فرجاني، وكيل الإدارة، وهالة رأفت، مديرة المدرسة، حيث تفقدوا الفصول الدراسية، والمعامل، وحجرات الأنشطة المدرسية، إضافة إلى متابعة توافر الكتب المدرسية وأعمال التشجير داخل محيط المدرسة.

وأكد وكيل المديرية خلال جولته أن متابعة الاستعدادات تأتي في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، بما يضمن انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد.

