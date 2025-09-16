كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب سيستلمون كتبهم الدراسية منذ اليوم الأول للعام الدراسي 2025–2026 دون أي قيود مرتبطة بسداد المصروفات.

وأوضح الوزير أن المدارس التجريبية ستوفر الكتب داخل مقراتها، بينما تُسدد المصروفات الدراسية على أربعة أقساط لتسهيل الأمر على أولياء الأمور والطلاب.

